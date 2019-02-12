كلوديا حنا تستكمل تصوير" بورصة مصر" وتنتظر عرض "ورقة جمعية"

تستكمل الفنانة العراقية كلوديا حنا، تصوير فيلمها الجديد بورصة مصر، والذي تلعب فيه دور بنت تتعرض لظروف قاسية تدفعها لكراهية كونها جميلة.

يشارك كلوديا بطولة فيلم "بورصة مصر" كل من الفنان الكبير حسن حسني، لطفى لبيب، ونجوى فؤاد ومحمد ثروت، علاء مرسى، محمد لطفي، مدحت تيخا، ساندي، مروة عبد المنعم، ريكو، المطربة هند طاهر، رانيا محمود ياسين، عبد الله مشرف، هاجر الشرنوبى، أحمد صيام، ياسر الزنكلوني، محمد جمعة وإخراج أحمد نور.

على صعيد آخر تنتظر كلوديا عرض فيلمها الجديد "يوم العرض" للمخرج بيبرس الشهاوي، وتأليف إيهاب ناصر ويشاركها بطولته كل من إيهاب فهمي وأحمد صيام وتلعب فيه دور خادمة.

وكانت كلوديا حنا، قد انتهت من تصوير دورها أيضا في فيلم "ورقة جمعية"، الفيلم تأليف محمد جمال وإخراج أحمد بابلي وإنتاج شريف عبد العزيز.

وتلعب فيه كلوديا دور هناء وهي فتاة تعمل بكوافير وتحلم بالخروج من واقع الحارة القاسي.

ويشارك كلوديا بطولة العمل كل من لوسي وميدو عادل وسهر الصائغ وأحمد صيام وناهد رشدي وأميرة نايف والفنان الكبير العائد من الاعتزال سامي فهمي.

كلوديا هي مغنية وممثلة، قامت بغناء عدة أغان منفردة ومن أشهرها أغنية اشتغالات في فيلم اوشن ١٤، وقد سبق أن تم اختيارها كملكة جمال العرب.

وكانت آخر أغانيها باللهجة العراقية بعنوان أخذ قلبي وهي من كلمات قصي عيسى وألحان، وتوزيع حسام كامل، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج ياسر سامي.

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