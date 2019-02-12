عصام كمال يطلق عملًا فنيًا جديدًا بعنوان "خداعة"

في خطوة مفاجئة، أطلق الفنان عصام كمال، العمل الفني الجديد له بإيقاعات ومواصفات استثنائية، من خلال أغنية "خداعة"، والتي يفتتح بها سلسلة من الأعمال الفنية التي يعتزم "عصام" طرحها خلال السنة الجديدة 2019.



يشار أن الفنان عصام تعمد في عمله الجديد الخروج عن المألوف من خلال المزج بين فن الراي و الأغنية العصرية المغربية في خليط موسيقي متميز و غير مسبوق.



وارتباطا بذلك، تطرق الفنان عصام كمال في موضوع أغنية "خداعة" إلى العلاقات العاطفية الفاشلة التي يقع فيها الرجل موقع الضحية و تصف شعوره و خيبة أمله كما تسرد انصرافه من حالة الإحباط إلى حالة التحرر من الحزن و تصف انفراج كربته في قالب رومانسي مليء بالإنسيابية.



يذكر أن العمل عبارة عن سينغل جديد من كلمات و ألحان و توزيع عصام كمال، بمشاركة عازف الكمان هشام أيار و عازف القيتار علي مزواري، كما قام بمكس و ماستر الأغنية الشاب سفيان آمال.

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