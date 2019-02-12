القاهرة - لايف ستايل
في خطوة مفاجئة، أطلق الفنان عصام كمال، العمل الفني الجديد له بإيقاعات ومواصفات استثنائية، من خلال أغنية "خداعة"، والتي يفتتح بها سلسلة من الأعمال الفنية التي يعتزم "عصام" طرحها خلال السنة الجديدة 2019.
يشار أن الفنان عصام تعمد في عمله الجديد الخروج عن المألوف من خلال المزج بين فن الراي و الأغنية العصرية المغربية في خليط موسيقي متميز و غير مسبوق.
وارتباطا بذلك، تطرق الفنان عصام كمال في موضوع أغنية "خداعة" إلى العلاقات العاطفية الفاشلة التي يقع فيها الرجل موقع الضحية و تصف شعوره و خيبة أمله كما تسرد انصرافه من حالة الإحباط إلى حالة التحرر من الحزن و تصف انفراج كربته في قالب رومانسي مليء بالإنسيابية.
يذكر أن العمل عبارة عن سينغل جديد من كلمات و ألحان و توزيع عصام كمال، بمشاركة عازف الكمان هشام أيار و عازف القيتار علي مزواري، كما قام بمكس و ماستر الأغنية الشاب سفيان آمال.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا
- عصام كمال يُطلق أغنية جديدة بعنوان "حاجتي فكريني"
- رامي عياش يكشف عن أول قصة حب له في أغنية جديدة
كانت هذه تفاصيل خبر عصام كمال يطلق عملًا فنيًا جديدًا بعنوان "خداعة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.