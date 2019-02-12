شكرا لقرائتكم خبر عن مثيرة للغاية.. كيم كاردشيان بالبكينى وسط البحر.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورة لها وهى بالبكينى فى وسط البحر.

كيم كاردشيان ظهرت كيم كاردشيان مرتدية المايوه البكينى باللونى الأزرق والأبيض و بمنتهى الثقة كتبت كيم كاردشيان ولم تكتب أى تعليق على الصورة ذاتها، ورفعت علامة السلام مع تسريحة شعر مميزة. أعلنت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان، عن مبادرة جديدة، ضمن جهودها فى مجال إصلاح السجون الأمريكية، حيث قالت خلال ظهورها فى برنامج "The Tonight Show" مع جيمى فالون، إنها ستسعى لتوفير فرص للسجناء المطلق سراحهم حديثًا، للعمل معها فى مشاريعها التجارية القادمة، بحسب ما نشرته صحيفة "إندبندنت".

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