شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فنان كوميدى أثناء فترة تجنيده.. اعرف هو مين من نجوم دلوقتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثير من النجوم تأتى فترة شهرتهم ومعرفة الجمهور بهم فى مراحل عمرية متأخرة، بعد الدراسة الجامعية وأيضا بعد تأدية الخدمة العسكرية، ولأن السوشيال ميديا لم تنتشر إلا فى الـ10 سنوات الأخيرة فمن الطبيعى أن يكون العشرات من الفنانين قد أدوا الخدمة العسكرية ولم نرهم فى تلك المرحلة العمرية.

الفنان الكوميدى سليمان عيد نشر صورة له أثناء تأدية خدمته العسكرية فى مرحلة الشباب وما بعد الدراسة الجامعية، وعلق على الصورة قائلا: "الملازم أول سليمان عيد مع أجدع جنود اللى كانوا بيلغوا أجازاتهم لما أكون نبطشى ورغم مرور اكتر من 25 سنة ما زلنا أصدقاء".