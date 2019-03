شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 10 مصريين رفعوا اسم مصر فى السينما والدراما العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر النجم المصري عمر الشريف هو أبرز النجوم المصريين ممن شاركوا في السينما العالمية ووضع بصمة وعلامة مميزة رفعت اسم مصر بين نجوم العالم، وهو النجم الذي فاز بجائزة الجولدن جلوب لأفضل ممثل في فيلم دراما عام 1966 عن دوره في فيلم دكتور جيفاغو وفاز بجائزة الجولدن جلوب عن فئة أفضل ممثل مساعد لدوره في لورنس العرب، وغيرها من الجوائز ، كما رشِح لجائزة الأوسكار وتم منحه جائزة مشاهير فناني العالم العربي تقديراً لعطائه السينمائي و جائزة سيزر لأفضل ممثل عن دوره في فيلم "السيد إبراهيم وازهار القرآن".

مع مرور الوقت بدأ عدد كبير من النجوم المصريين في خوض تجارب سينمائية ناجحة في هوليوود إضافة إلي موجة كبيرة من شباب الممثلين سواء المصريين أو من أصول مصرية لأسر مهاجرة في التواجد وبقوة في السينما والدراما العالمية ومنهم من حققوا علامات بارزة، ومنهم من يسيرون علي الطريق الصحيح وهو ما نقدمه لكم بالصور.



خالد النبوي

شارك في الفيلم الأمريكي مملكة السماء للمخرج العالمي ريدلي سكوت في دور أحد قادة جيش صلاح الدين، و بطولة فيلم المواطن The citizen عام 2012، وقدم مسرحية كامب ديفيد، حيث قدم دور الرئيس الراحل السادات على مسرح برادواي، وأشادت الصحافة العالمية بأداء النجم العالمى خالد النبوى شخصية السادات فى مسرحية كامب ديفيد.

وذكر مقال نقدى للناقد Evan Henerson بموقع theatermania أن النجم خالد النبوى نجم سينمائى فى بلده مصر، واستطاع أن يصل إلى أعماق شخصية السادات ويجسدها على خشبة المسرح كرجل دولة ببراعة واقتدار، مستخدما إمكانياته الجسدية وبنيانه الجسدى للوصول إلى شخصية السادات، كما اشادت الصحافة العالمية بفيلمه المواطن وقت عرضه في أمريكا.



عمرو واكد

شارك في العديد من الأعمال الفنية، في عام 2005 شارك النجم العالمي جورج كلوني بطولة فيلم سريانا وشارك في العديد من الأعمال العالمية الأخرى منها المسلسل البريطاني الأمريكي بيت صدام والفيلم الإيطالي الأب والغريب و صيد السلمون في اليمن والشيخ محمد وفيلم لوسي مع سكارليت جوهانسن وعاصفة جيولوجية.



رامي مالك

قام ببطولة مسلسل السيد روبوت وحصل علي جائزة اختيار النقاد للأفلام لأفضل ممثل وجائزة إيمي، ولعب مالك دور الموسيقار فريدي ميركوري في فيلم السيرة الذاتية "افتتان البوهيمية" وحصل أداؤه على إشادة النقاد، وحصل على جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل في فيلم دراما، وجائزة البافتا وترشح لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل.



مينا مسعود

يشارك في بطولة فيلم Aladdin مع ويل سميث ونعومى سكوت فى دور الأميرة ياسمينا ،حيث يلعب مينا مسعود دور علاء الدين، وهو من إخراج جاى ريتشى.



محمد كريم

يشارك في بطولة فيلم A Score to Settle مع نيكولاس كيدج وبين برات وكارولينا ويدرا و إيان تراسي وسيناريو جون ستيورات نيومان وهو من إخراج شون كو، وهو ما جعل عددًا من المواقع العالمية تصف محمد كريم بأنه لديه الفرصة ليكون امتداد لمسيرة النجم عمر الشريف في هوليوود خاصة أنه ممثل، وطبيب، ودرس في أمريكا منذ الصغر فهو يحمل ثقافة الشرق الأوسط وأمريكا.



أمير المصري

شارك في العديد من الأعمال المصرية إضافة الي أعماله في السينما العالمية والدراما الأجنبية حيث حقق نجاحات كبيرة بمشاركته في Informer و مشاركته بالصوت في لعبة Lego Marvel Super Heroes 2 و Rosewater و Transporter: The Series و The State و Tom Clancy's Jack Ryan .



محمد إبراهيم يسرى

شارك في بطولة المسلسل الإنجليزى "عبر الحدود" للمخرج بيتر كوزمينسكى والذى يتناول حياة 4 بريطانين قرروا الرحيل عن بريطانيا والانضمام إلى صفوف جماعة داعش الإرهابية، وتأتى مشاركته فى العمل بعد تقديم الفيلم السويدى "The Nile Hilton Incident" الذى نال جائزة "grand jury award - world cinema dramatic" من مهرجان Sundance العالمى.



ميدو حمادة

شارك في بطولة مسلسلات SK & J و Counterpart و Emerald City و Noches con Platanito و Legends و Homeland .



سامي الشيخ

شارك في المسلسل الشهير (The Big Bang Theory)، شارك بعدها في العديد من الأعمال الأمريكية، والتي من أبرزها فيلم (Transformers : Dark of the Moon).



عمر متولي

يشارك في بطولة مسلسل Treadstone وشارك ايضا في Untitled Jenny Lumet Project و مسلسل Mr. Robot و Complete Unknown و غيرها من الأعمال.