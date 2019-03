شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز الأفلام التى يعرضها مهرجان برلين السينمائى اليوم وغدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض مهرجان برلين السينمائى الدولى فى دورته الـ٦٩ اليوم الثلاثاء العديد من الأفلام والفعاليات تصل لنحو ١١٦ فعالية، ما بين أفلام وندوات وجلسات متعلقة بالأفلام العالمية المشاركة فى المهرجان.

ومن أبرز الأفلام والفعاليات التى ستعرض اليوم بحسب الجدول الرسمى للمهرجان، الفيلم الفرنسى repertoire des villes dislparus لدينس كوتيه، وتدور أحداثه فى إحدى القرى التى وقع فيها حادث لشاب منها ثم رفض أسرته الاستقرار فيها تزامنا مع تساقط الثلوج فى القرية الفرنسية.

علاوة على بانوراما the shadow play وAfrican mirror ويتحدث عن نشأة الأجيال فى أفريقيا ورؤيتهم للعالم اليوم، وهو يعتمد على العديد من المواد الأرشيفية.

وأيضا فيلم the man who drove with Mandela لجريتا تشيللر. وفيلم vice بطولة كريستيان بال وسام ركلويل وتدور أحداثه حول العلاقة بين جورج بوش وديك تشينى خلال فترة حكم الأول فى أمريكا.

ومن أبرز الأفلام التى ستعرض غدا الأربعاء فيلم the souvenir بانوراما لجوانا هوج، وتدور أحداثه حول طالبة شابة تحاول أن ترى العالم بالكاميرا الخاصة بها فيدخل رجل غامض إلى حياتها وتُنشأ بينهما علاقة الفيلم الإنجليزى بطولة توم بيرك وأونور سونتون بيرن.

والفيلم الفرنسى l'adieu a LA unit لأندريه تكينى وهو فيلم تدور أحداثه بين فرنسا والمغرب والجزائر نتيجة التعرف بين بطلى الفيلم النجمة كاثرين دينو، والنجم كاسى موتيه كلن.

كما يعرض driveways لأندرو ان وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى وقضاء رجل وسيدة عطلة الصيف بطريقة غير معتادة، ثم نشأة علاقة بينه وبين جيرانه. وknives and skin لجنيفر ريدر والذى يدور حول تأثير اختفاء طالبة من إحدى المدارس على مجتمعها .

وسيتم عرض خلال يوم غد نحو ١٢٢ فيلما وجلسة بالتوازى خلال الفعاليات. ويمكنكم متابعة جدول الفعاليات خلال اليوم وغدا فى الأسفل.