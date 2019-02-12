شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما أفعله مع أولادى.. بشرى توجه نصيحة بشأن ممارسة الأبناء للرياضة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة بشرى نصيحة للآباء والأمهات بضرورة الاهتمام بممارسة أبنائهم للرياضة، والتقليل من استخدام الأجهزة التكنولوجية الحديثة. بشرى، شاركت عبر حسابها على "تويتر" بمقطع فيديو فى أثناء مشاهدتها لمباراة لابنتها فى رياضة الإسكواش.

بشري وعلقت بشرى على مقطع الفيديو بقولها: " رياضة أكتر للأطفال و تليفون و تابلت أقل ...هذا ما أفعله مع أولادى".

بشرى تشاهد مباراة لأبنتها وانتهت مؤخراً الفنانة بشرى من تسجيل أغنية جديدة من كلمات وألحان أحمد البرازيلى، وتوزيع إلهامي دهيمة، وهندسة صوت ياسر أنور، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة حسبما أكد الشاعر والملحن أحمد البرازيلى لـ"الخليج 365".

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