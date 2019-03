شكرا لقرائتكم خبر عن "مش ممكن" ديو مصرى أردنى يجمع "جيمى والقديس" مع هنا ملحس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "لولا المكتوب على الورق مكنش دمى اتحرق، كنت هبقى حر بختار مش مضطر وكنت حبيتك ع الملأ".. مثلت هذه الكلمات حصيلة أول ديو غنائى مصرى وأردنى يتم تسجيله عن بعد بين البلدين بعنوان "مش ممكن"، جمع بين المطربة الأردنية هنا ملحس، وفرقة جيمى والقديس من مصر، بدون التقاء الطرفين فى نفس الاستوديو، ولكن تم مزج الأغنية فى عمل واحد رغم المسافات، حيث قامت ملحس بتسجيل صوتها فى عمان على الأوديو الخاص بالفرقة الذى تم تسجيله بالقاهرة.

وتعد هذه الأغنية أولى بشائر انطلاقة فرقة جيمى والقديس الغنائية الجديدة لعام 2019، والتى تعد من أجدد التجارب الموسيقية التى اقتحمت مجال الأندرجراوند والموسيقى البديلة مؤخرًا، حيث بدأت رحلتها منذ قرابة العام، وتضم الثنائى جيمى الجوهرى ورامى صدقى، وجمع الثنائى خبرتهما الموسيقية فى مشروع واحد يجمع بين صوت جيمى وموسيقى صدقى، وأطلا بكل أغانيهما بشكل فيديو كليب، أشهرها "مخك راح فين" و"حلنى".

بينما تعد ملحس من أبرز أصوات الإندى ميوزيك فى الأردن، انطلقت فى مشوارها الموسيقى منذ قرابة 9 سنوات، بإطلاق ألبومها الأول "Shapeshift"، الذى بدأت به رحلتها باللغة الإنجليزية، ضم أغنية "God for a day"، وديو أغنية "تروح" مع الموسيقى يزن روسان. وحفرت اسمها فى الساحة الغنائية بشكل أعمق بعده بعامين بألبومها الثانى والأكثر نجاحًا جماهيريًا "the Overthinkers"، بأشهر أغانيها "How We Love"، وأغنيتى "Just a Dream" و"Run"، وأطلت مؤخرًا بآخر أغانيها بالعربى "ناسى".