"أبو العروسة" يحتل عرش "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: حافظ مسلسل "أبو العروسة - الجزء الثاني" على صدارته قائمة المحتويات الرائجة بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، محققًا قرابة ثلاثة ملايين مشاهدة في أقل من 24 ساعة على إذاعة الحلقة التاسعة والثمانين. يُذكر أن الجزء الأول من "أبو العروسة" حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه. وهو عمل من بطولة الفنان سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، ميدو عادل، محمود حجازي، وكارولين.

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