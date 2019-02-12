قبل طرحه بدور العرض المصري.. 11 معلومة عن "Alita: Battle Angel"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

تطرح شركة "20th Century Fox" أحدث أعمالها الإنتاجية هذا العام؛ فيلم الأكشن والخيال العلمي "Alita: Battle Angel"، المقرر عرضه بدور العرض المصري بدءًا من غدٍ الأربعاء، على أن يتم عرضه بدور العرض الأمريكي والعالمي يوم الجمعة المقبل.

الفيلم يشارك بكتابته وإنتاجه المخرج الحائز على جائزة الأوسكار جيمس كاميرون، الذي يمثل الوجه الدعائي للفيلم، أملاً في تحقيق إيرادات عالمية ضخمة بميزانية إنتاجية بلغت 200 مليون دولار.

الفيلم يضم نخبة من نجوم هوليوود منهم ماهرشالا علي، كريستوف فالتز، جينيفر كونلي، روزا سلازار، وسيناريو جيسم كاميرون، إلى جانب عدد من النجوم الشابة، منهم كريستوفر فالتز، جينيفر كونلي، ماهرشالا علي، روزا سلازار، وايد سيركن. وهو عمل مقتبس من "المانجا اليابانية" لمؤلفه يوكيتو كيشيرو، حول امرأة سايبورج في رحلة لاكتشاف حقيقتها ومحاولتها تغيير العالم.

بلغت ميزانية الفيلم الإنتاجية 200 مليون دولار.

إليكم 11 معلومات عن فيلم "Alita: Battle Angel":

1. الفيلم هو التعاون الأول بين المنتج جيمس كاميرون ومخرج الفيلم روبرت رودريجز.

2. صرح جيمس كاميرون في عدد من الحوارات الصحفية بأن الفيلم دمج بين عدد من الكتب الخاصة بالمؤلف الياباني يوكيتو كيشيرو، والذي ظل يعمل عليهم طيلة السنوات الماضية.

3. في شهر سبتمبر عام 2016 أعلن عن الميزانية المبدئية للفيلم والتي وصلت لـ175 مليون دولار.

4. رشح عدد من نجمات هوليوود لبطولة الفيلم، هن زيندايا، مايكا مونرو، بيلا ثورن، وروزا سلازار.

5. رُشح النجم الحائز على جائزة الأوسكار كريستوف فالتز للمشاركة بالفيلم، والذي جاء بترشيح من المخرج العالمي كوانتين ترانتينو وهو أحد الأصدقاء المقربين لمخرج الفيلم روبرت رودريجز.

6. الفيلم سيتم عرضه بتقنيتي الأيماكس والـ3D.

7. يضم الفيلم ما يقرب من 1000 مشهد ذو مؤثرات بصرية شيقة.

8. الفيلم يضم ثلاثة نجوم فازوا بجائزة الأوسكار، وهم كريستوف فالتز، ماهرشالا علي، وجينيفر كونلي.

9. تم تأجيل العملية الإنتاجية للفيلم أكثر من مرة بسبب انشغال جيمس كاميرون بإخراج عدد من أجزاء سلسلته "Avatar".

10. الفيلم تم تقييمه بـ7.6/10 وفقًا لموقع IMDB العالمي.

11. الفيلم يمثل الظهور الأول لجيمس كاميرون على السوشيال ميديا، حيث انضم مؤخرًا لموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" للترويج للفيلم.