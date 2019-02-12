جميلة عوض تخوض سباق دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

تخوض الفنانة جميلة عوض سباق دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد، ومن المقرر تصويره خلال الشهر المقبل بعد الانتهاء من جلسات العمل وتحديد أماكن التصوير.

وقالت جميلة عوض، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن المسلسل يدور في إطار اجتماعي من خلال مناقشة عدة قضايا تهم الشارع المصري، مضيفة أن العمل يضم عددا كبيرا من نجوم دراما رمضان حققوا خلال السباقات الماضية نجاحات كبيرة، رافضة ذكر اسم المسلسل لحين توقيع العقود مع الشركة المنتجة والانتهاء من جلسات العمل وتحديد موعد التصوير.

وكانت آخر أعمال جميلة عوض فيلم "الضيف" الذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائي، وكان آخر مسلسلات جميلة عوض "لا تطفئ الشمس" الذي عرض في شهر رمضان قبل الماضي.