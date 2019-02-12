ياني يصل أبو ظبي استعدادًا لحفل الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الموسيقار العالمي ياني، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، مقطع فيديو للحظة وصوله إلى أبو ظبي.

علق ياني على الفيديو قائلاً: "وصلت أبو ظبي، من الرائع أن أكون هنا مرة أخرى.. لا يمكننى الانتظار لرؤيتكم في يوم عيد الحب". وأعرب عن سعادته بتواجده في الإمارات العربية المتحدة.

وكان يانى قد أحيا حفلاً موسيقيًا عالميًا في السعودية قبل أيام خلال مهرجان المناطيد المقام في محافظة العلا بالمملكة، حيث استقل منطادًا ليحظى برؤية جمال الطبيعة الساحرة.

ويحيى الموسيقار العالمى حفلاً موسيقيا فى أبو ظبي، يوم الخميس المقبل، وتحديدًا في الخميس 14 فبراير "الفلانتين".