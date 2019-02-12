تشارليز ثيرون تدعم "سينما من أجل السلام" بفعاليات برلين السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:
حرصت النجمة الأمريكية العالمية، تشارليز ثيرون، على حضور فعالية "سينما من أجل السلام"، ضمن فعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي، والذي يقام في مدينة برلين بألمانيا.
شاركت تشارليز بالفعالية الخيرية التي تدعم الأعمال والمشاريع السينمائية التي تتطرق مواضيعها للإنسانية والبيئة. وقد لفتت الأنظار بإطلاتها الجريئة فور وصولها، وحرصت على التقاط عدد من الصور التذكارية.
يذكر أن تشارليز ثيرون تشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها الفترة المقبلة، ومنها فيلم الكوميديا "Long Shot" في مايو المقبل، وفيلم الرسوم المتحركة "The Addams Family" في أكتوبر المقبل.
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