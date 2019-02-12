شاهد.. غادة عبدالرازق تحسم الجدل حول طلاق ابنتها "روتانا"

كتب - أحمد أيوب:

كشفت الفنانة غادة عبدالرازق، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حقيقة طلاق ابنتها "روتانا" من زوجها حامد الشال، وذلك بعد تداول الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإلكترونية.

حيث نشرت غادة صورة لابنتها وزوجها وعلقت عليها كاتبة: "حبايب قلبى ربنا يخليكم لبعض، ويبعد عنكم كلام الناس الحقودة اللى ماورهمش غير الأقاويل الكاذبة والشائعات".

يذكر أن بعض المواقع الإلكترونية

تداولت أخبارا عن طلاق روتانا ابنة الفنانة غادة عبدالرازق من زوجها ضابط الشرطة حامد الشال، لتخرج غادة وتنفى كل هذه الشائعات.