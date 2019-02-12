نور إيهاب تنضم لأسرة عمل "كلبش 3"

نور إيهاب

كتب - أحمد عمرو:

أنضمت النجمة الشابة نور إيهاب، إلي أسرة عمل الجزء الثالث من مسلسل "كلبش"، حيث نشرت صورة لها تجمعها مع النجم أمير كرارة، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، ومن المقرر أن يتم عرضه داخل ماراثون رمضان المقبل.

والمسلسل بطولة كل من أمير كرارة، يسرا اللوزي، هالة فاخر، بسنت شوقي، روجينا، إسلام جمال، هشام سليم، حلا شيحة، أميرة العيادي، أحمد عبد العزيز، دينا، هو

من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، كما تدور أحداث المسلسل حيث يقوم "سليم الأنصارى" بتقديم استقالته من وزارة الداخلية للواء جلال خطاب والذى يجسده الفنان أحمد عبدالعزيز، ولكن الأخير يعترض بشده على هذا الطلب وفى نهاية الأمر بعد إلحاح بطل العمل بالموافقة على الاستقالة يرضخ اللواء جلال لطلب الاستقالة ويتجه بعد ذلك "سليم الأنصارى" لتأسيسشركة أمن ويشاركه أكرم صفوان ويجسده الفنان هشام سليم حتى تظهر خلافات بعد ذلك بينهما لتتحول إلى عدواة وصراعات فى أحداث الجزء الثالث من المسلسل.

يذكر أن الفنانة نور إيهاب ولدت في فبراير عام 2003، كان أول ظهور لها في مسلسل يوميات زوجة مفروسة جدا مع داليا البحيري و خالد سرحان ، و قد اظهرت نور مهارتها في مسلسل أبو البنات حيث أدت دور الفتاه الشريرة الذى يختلف تماماٌ مع الأدور التى أدتها قبل هذا الدور مما جعل منها ممثلة تستطيع تجسيد اى شخصية.