بالصور.. هبة طوجي تصل مصر لإحياء حفل عيد الحب

هبة طوجي كتب - أحمد أيوب:

وصلت المطربة اللبنانية هبة طوجي بصحبة الموسيقار أسامة الرحباني المشرف على أعمالها إلى القاهرة اليوم الثلاثاء، استعدادا لإحياء حفل غنائى مساء الجمعة على مسرح الماركية بالتجمع الخامس. على مسرح الماركية بالتجمع الخامس. وستقدم طوجى خلال الحفل أغنيات لسيد درويش وأغنيات من الفلكلور المصري بشكل موسيقي جديد للموسيقار أسامة الرحبانى . ويعتبر هذا الحفل الثاني لهبة طوجي فى مصر بعد نجاح أغنيتها "سلم على مصر" التي قدمتها مع أسامة الرحباني، والذي سيشاركها في حفلها المقبل.



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