قبل عرضها.. كواليس حلقة "فايا يونان" مع منى الشاذلي

صورة من جانب الحلقة

كتب - أحمد أيوب:

تحل المطربة فايا يونان ضيفةً على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة CBC، وذلك غدا الأربعاء، في تمام التاسعة مساءً.

اللقاء هو الثاني لـ"فايا يونان" مع برنامج معكم، بعد لقائها الأول مع منى الشاذلي قبل 3 سنوات، حيث تغني

المطربة السورية عددًا من أغاني ألبومها الأول "بيناتنا في بحر"، وكذلك عددًا من الأغاني التراثية لسيد درويش وفيروز، وكذلك تغني لمحمد منير وشيرين.

وفي الجزء الثاني من الحلقة تستضيف منى الشاذلي، ريحان

يونان برفقة شقيقتها فايا ليتحدثا عن تفاصيل أول كليب لها "لبلادي"، وحكايات طفولتهما وانطلاق فايا في عالم الغناء.

وتحكي فايا عن كواليس دخول اسمها ضمن موسوعة جينيس، وكذلك تغني لأول مرة باللغة السريانية القديمة وسط احتفاء من جمهور البرنامج.

يذكر أن برنامج "معكم" يذاع من الأربعاء إلى الجمعة في تمام التاسعة مساءً على فضائيات CBC.

