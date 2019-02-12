أنغام تطرح أحدث أغانيها "ياريت فاهمني"

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طرحت الفنانة أنغام، عبرتطبيق DEEZER ، أحدث أغانيها "ياريتك فاهمني"، استعدادًا لطرح أغاني ألبومها، وذلك يوم 20 فبراير المقبل، وهي من كلمات نادر عبد الله، وتلحين تامر عاشور، ويضمالألبوم 14 أغنية.
يذكر أن تعاونت أنغام في الألبوم الجديد مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين بينهم محمد القاياتي، تامر عاشور،
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