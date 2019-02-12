أنغام تطرح أحدث أغانيها "ياريت فاهمني"

أفيش الاغنية

كتب - أحمد أيوب:

طرحت الفنانة أنغام، عبرتطبيق DEEZER ، أحدث أغانيها "ياريتك فاهمني"، استعدادًا لطرح أغاني ألبومها، وذلك يوم 20 فبراير المقبل، وهي من كلمات نادر عبد الله، وتلحين تامر عاشور، ويضم

الألبوم 14 أغنية.

يذكر أن تعاونت أنغام في الألبوم الجديد مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين بينهم محمد القاياتي، تامر عاشور،

نادر عبدالله، الشاعر أمير طعيمة، عصام حسني، جمال الخوالي، صابر كمال، أحمد المالكي، مدين، محمد عبية، مصطفى العسال، إيهاب عبدالواحد، خالد عز، أحمد زعيم، محمد حمزة، أحمد إبراهيم، وليد فايد، كريم أسامة، محمد العشي.