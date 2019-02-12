شاهد.. يسرا اللوزي تكشف كواليس "كلبش 3"

يسرا اللوزي

كتب - أحمد عمرو:

كشفت النجمة يسرا اللوزي كواليس تصوير الجزء الثالث من مسلسل "كلبش"، وذلك عبر حسباها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، ومن المقرر أن يتم عرضه داخل ماراثون رمضان المقبل، وهو بطولة كل من أمير كرارة، هالة فاخر، بسنت شوقي، روجينا، إسلام جمال، هشام سليم، حلا شيحة، أميرة العيادي، أحمد عبد العزيز، دينا، هو من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.

و تدور أحداث المسلسل حيث يقوم "سليم الأنصارى" بتقديم

استقالته من وزارة الداخلية للواء جلال خطاب والذى يجسده الفنان أحمد عبدالعزيز، ولكن الأخير يعترض بشده على هذا الطلب وفى نهاية الأمر بعد إلحاح بطل العمل بالموافقة على الاستقالة يرضخ اللواء جلال لطلب الاستقالة ويتجه بعد ذلك "سليم الأنصارى" لتأسيس شركة أمن ويشاركه أكرم صفوان ويجسده الفنان هشام سليم حتى تظهر خلافات بعد ذلك بينهما لتتحولإلى عدواة وصراعات فى أحداث الجزء الثالث من المسلسل.

يذكر أن الفنانة يسرا اللوزي تشارك أيضا في مسلسل جديد مكون من 12 حلقة، للعرض خارج السباق الرمضانى المقبل بعنوان "زودياك" للمخرج محمود كامل، كما يشاركها فى بطولة العمل الفنانة انجى أبو زيد، و الفنان محمد مهران، أحمد خالد صالح، والفنان الشاب خالد انور، وأسماء أبو اليزيد بالإضافة لضيوف شرف مثل كامل إبراهيم ومحمود جمعة و زيزى داغر.