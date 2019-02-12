بعد القبض عليها.. هل حبس منى فاروق يؤثر على "قيد عائلي"

بعد تعرض الفنانة الشابة مني فاروق لأزمة كبيرة تسببت في القاء القبض عليها، الأمر الذي نبع منه عددة تساؤلات وهي:هل غياب مني فاروق يؤثر علي فريق عمل مسلسل"قيد عائلي"؟ .. حيث إنها تقدم شخصية هامة وكبيرة ضمن أحداث المسلسل؟ فالحل أم أن يكون تعديل السيناريو والغاء دورمني فاروق؟.. أم أن الفترة المقر حبسها فيها تكون قصيرة وعلي صناع العمل انتظارها؟ وهذا الأمر سيحسم خلال الأيام القليلة المقبلة.
يذكر أن مني فاروق سبق لها الاشتراك بالتمثيل فى عدة أعمال هى كالتالى مسلسل "الأب الروحى" من
وتشارك حالياً فى مسلسل "قيد عائلى" بجانب عزت العلايلى وميرفت أمين وبوسى ونضال الشافعى، وعدد آخر كبير من النجوم، والجارى تصويره حاليا، للعرض خلال الموسم الشتوى الحالى.
من إخراج تامر حمزة.
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