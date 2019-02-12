بعد القبض عليها.. هل حبس منى فاروق يؤثر على "قيد عائلي"

كتبت_إسراء البيهوني

بعد تعرض الفنانة الشابة مني فاروق لأزمة كبيرة تسببت في القاء القبض عليها، الأمر الذي نبع منه عددة تساؤلات وهي:هل غياب مني فاروق يؤثر علي فريق عمل مسلسل"قيد عائلي"؟ .. حيث إنها تقدم شخصية هامة وكبيرة ضمن أحداث المسلسل؟ فالحل أم أن يكون تعديل السيناريو والغاء دور

مني فاروق؟.. أم أن الفترة المقر حبسها فيها تكون قصيرة وعلي صناع العمل انتظارها؟ وهذا الأمر سيحسم خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن مني فاروق سبق لها الاشتراك بالتمثيل فى عدة أعمال هى كالتالى مسلسل "الأب الروحى" من

خلال الجزأين الأول والثانى، كما شاركت فى مسلسل "رحيم" الذى عرض فى رمضان الماضى وحقق نجاحاً كبيراً، حيث لعبت فيه دور زوجة أخو ياسر جلال، بالإضافة إلى اشتراكها بمسلسل ظل الرئيس.

وتشارك حالياً فى مسلسل "قيد عائلى" بجانب عزت العلايلى وميرفت أمين وبوسى ونضال الشافعى، وعدد آخر كبير من النجوم، والجارى تصويره حاليا، للعرض خلال الموسم الشتوى الحالى.

من إخراج تامر حمزة.