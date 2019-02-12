غادة عبدالرازق تعلق على أنباء طلاق ابنتها وتكشف مفاجأة

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

ترددت الكثير من الأنباء مؤخرا حول طلاق “روتانا” ابنة الفنانة المصرية غادة عبدالرازق من زوجها حامد الشايب، وذلك بعد زواج استمر 7 سنوات.

الفنانة المصرية خرجت عن صمتها لتنفي صحة هذه الأنباء تماما، من خلال صورة نشرتها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، جمعت ابنتها بزوجها وابنتيهما.

غادة أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “حبايب قلبى #ربنا يخليكم لبعض ويبعد عنكم كلام الناس الحقودة الى ماورهمش غير الأقاويل الكاذبة والإشاعات #بحبكم جداااااا”.

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وكانت قد انطلقت شائعات مؤخرا حول انفصال روتانا عن زوجها منذ شهر تقريبا، وأنها انتقلت للسكن مع والدتها برفقة ابنتيها، وذلك بعد خلافات قوية مع زوجها لم تستطع غادة أن تعالجها.

يذكر أن حامد وروتانا القزاز كانا قد احتفلا بزواجهما في حفل كبير حضره عدد كبير من الفنانين عام 2012، وأنجبا خلال فترة زواجهما طفلتين هما خديجة وجويرية.

وترددت شائعات انفصال روتانا عن زوجها ووالد ابنتيها من قبل في عام 2017، بعد انتشار فيديو والدتها عبر «أنستجرام»، ولكن نفت روتانا انفصالها عن زوجها، وأكدت أن علاقتهما قوية.