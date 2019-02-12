يسرا اللوزي تحصد التعليقات بصورة لجدتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية يسرا اللوزي جمهورها في صورة قديمة لجدتها الراحلة عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

يسرا علقت على الصورة وكتبت: « لو كنتى لسه معانا النهارده، كان زماننا بنحتفل بعيد ميلادك ال٩٠. كان حظى حلو إنى كبرت فى البيت مع جدتى، بس مش قادرة أبطل أحس إنى كان المفروض اقعد معاكى أكتر و أسجل حكاياتك و ذكرياتك».

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جمهور الفنانة المصرية تغزل في جمال جدتها من خلال سيل من التعليقات، بينما لاحظ البعض الشبه بين يسرا وبين جدتها، وأنها ورثت عنها جمالها الأخاذ، بينما شبه بعض الجمهور جدتها بالفنانة فاتن حمامة.

الفنانة الشابة انضمت مؤخرا لفريق عمل الجزء الثالث من مسلسل «كلبش»، مع الفنان أمير كرارة، وذلك بعد ان انضم إليه الفنان أحمد عبدالعزيز وهشام سليم، وقالت يسرا اللوزي إن المسلسل سيغير جلدها تماما.

يسرا شاركت العام الماضي في شهر رمضان من خلال مسلسل «بالحجم العائلي»، مع يحيى الفخراني وميرفت أمين، وشيماء سيف وندى موسى، وقدمت يسرا خلال العمل شخصية جديدة عنها، واختارت لها لوك مميز، حيث جسدت دور ابنة الفنان يحيى الفخراني.