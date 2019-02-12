انت الان تتابع تفاصيل خبر شيرين عبد الوهاب تعترف: حاولت الانتحار عدة مرات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 12 فبراير 2019 09:00 مساءً - كشفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب أنها حاولت الانتحار أكثر من مرة، وأنها منتظمة في زيارة الطبيب النفسي وتتحدث معه باستمرار، مؤكدة أن هذا أفضل من أن تحكي لصديقة قد تفشي سرها أو تعايرها به.

وقالت شيرين لبرنامج "تخاريف" الذي عرض عبر قناة "MBC"، الاثنين، إن الطبيب المعالج لها أمريكي الجنسية وتتواصل معه من خلال مترجم.

وذكرت شيرين أنها تتناول علاجاً، ولكن لا تعاني من الاكتئاب، بل إنها عانت بعد إنجابها لابنتيها من الوسواس القهري.

شيرين فجرت مفاجأة بإعلانها أنها حاولت الانتحار أكثر من مرة، راجية الله أن يسامحها، ومشددة على أنها تجربة صعبة لا تتمنى لأي شخص أن يمر بها.

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ولم تكشف شيرين عن الأسباب أو الأزمات التي دفعتها إلى الإقدام على محاولة الانتحار.

جدير بالذكر أن شيرين عبد الوهاب مغنية مصرية ولدت في القاهرة عام 1980.

وبدأت مشوارها الفني أوائل عام 2002، بأغنية "آه يا ليل"، ولكنها لم تكن أولى أغانيها؛ حيث ظهرت مع المطرب محمد محيي في دويتو غنائي بعنوان "بحبك" في عام 2000، و كانت الأغنية ضمن ألبوم "صورة و دمعة" للفنان.

وبالإضافة إلى عدد كبير من الأغاني التي نالت على إثرها شهرة عربية واسعة، فقد شاركت شيرين في أعمال سينمائية.