انت الان تتابع تفاصيل خبر المغرب.. ناشطون يعتزمون منع حفل يحييه مطرب "داعم" لإسرائيل والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 12 فبراير 2019 09:00 مساءً - يعتزم ناشطون مغاربة الدعوة إلى احتجاج في مدينة الدار البيضاء، بعد غدٍ الخميس، لمنع حفلٍ يحييه المطرب الفرنسي اليهودي من أصول جزائرية إنريكو ماسياس؛ بسبب "دعمه" الجيش الإسرائيلي.

ومن المنتظر أن يحيي ماسياس حفلاً فنياً بالدار البيضاء (كبرى مدن البلاد) في 14 فبراير الحالي، رغم دعوات المقاطعة المتواصلة، حيث أكد حضورَه في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية الأسبوع الماضي.

وقالت "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين بالمغرب"، على صفحتها بـ"فيسبوك"، اليوم الثلاثاء: إنها "ستنظم وقفة احتجاجية أمام السينما التي ستعرف حفل الصهيوني، الضالع مع جرائم الكيان الغاصب لأرض فلسطين، إنريكو ماسياس، للتعبير عن رفضها هذا الحفل".

وأضافت: إن "مكونات الشعب المغربي السياسية والنقابية والحقوقية والثقافية والجمعوية تقول بصوت واحد: لا للتطبيع مع الصهاينة، لا لحفل من يمجد ويدعم الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني".

ودعا عدد من الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي إلى منع الحفل، بالتزامن مع عريضة أطلقها مثقفون وأكاديميون لمنعه.

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وفي بيان سابق لها، قالت "الحملة المغربية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل": إن ماسياس "يحب تقديم نفسه باعتباره فناناً للسلام، والحقيقة أنه مدافع عن الجيش الإسرائيلي واحتلال فلسطين".

وبحسب البيان، فإن المطرب الفرنسي "ينشط في جمعية اسمها ميكدال، مخصصة لدعم جنود الوحدة المكلفة حراسة الحدود واسمها ماكاف، ومعروفة بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين".

وأضافت "الحملة": إن ماسياس قال سابقاً: "منذ أول حياتي، أعطيت نفسي وجسدي لدولة إسرائيل، كونوا على يقين: هذه هي معجزة إسرائيل".

وسبق أن شددت الحكومة المغربية مراراً على أن الرباط لا تربطها أي علاقات رسمية من أي نوع كان مع "إسرائيل".

وباستثناء الأردن ومصر، اللتين وقَّعتا اتفاقيتي سلام مع إسرائيل، لا تقيم أي دولة عربية علاقات رسمية مع تل أبيب.