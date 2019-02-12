صابر الرباعي يُهدي جمهوره أغنية وكليب “أين أذهب” – بالفيديو

متابعة الخليج 365: طرح النجم التونسي صابر الرباعي فيديو كليب جديد بعنوان “أين أذهب” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. الأغنية من قصائد الشاعر نزار قباني وألحان الموسيقار طلال وتوزيع يحيى الموجي وهي أولى أغاني ألبوم صابر الرباعي المنتظر إصداره قريبًا. تجدر الإشارة إلى أن الكليب من إخراح وليد ناصيف ويعد التعاون الأوّل بين صابر الرباعي و”روتانا” بعد عودته مؤخرًا إلى أحضان الشركة. لمشاهدة فيديو كليب “أين أذهب”:

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