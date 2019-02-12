نيكول سابا تنفي الشائعات وتوضح.. إليكم ما قالته!

متابعة بتجــــــــــــــرد: نفت النجمة اللبنانية نيكول سابا كل الأخبار التي انتشرت مؤخرًا حول مشاركتها في مسلسل الفنان المصري القدير عادل إمام الجديد.

وأوضحت نيكول سابا أن كل ما تم تناقله في هذا السياق وحول أنها طلبت الإطلاع على السيناريو كاملًا قبل الموافقة على المشاركة في المسلسل لا يمت للحقيقة بصلة، وأكدت أنها تدين بالكثير للفنان عادل إمام الذي انطلقت بمسيرتها التمثيلية معه في مصر.

ونشرت نيكول عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي البيان التالي:

“فوجئت بانتشار خبر فني على جميع المواقع العربية عن اتفاقي على مسلسل الأستاذ الزعيم عادل إمم “فالنتينو”.. كما فوجئت اليوم أيضًا بانتشار خبر اخر عن استبدالي بممثلة أخرى (بسبب مطالبتي بالإطلاع على سيناريو المسلسل كاملا) لذلك أحب أن أوضح أنه لم يعرض ولم يتفاوض معي أحد من طاقم عمل المسلسل ولا من طرف شركة الإنتاج لا سابقا ولا اليوم، ومل ما نشر في الصحافة عن ترشيحي للعمل لم اسمع عنه سوى من الصحافة لذلك فأنا أعلن أنه لم يتم استبدالي من الاساس ولم يفاوضني أي من أطراف الجهة الإنتاجية وبالتالي لم يعرض عليّ اساسا أي ورق لكي اطلب الاطلاع عليه كاملا!! خاصة أنه عندما يعرض عليّ عمل امام استاذ عادل امام فلن اطلب الاطلاع على سيناريو فهو استاذي ومعلمي ومن فتح لي ابواب مصر العزيزة.. فانا ادين له بالكثير.. لذلك أتمنى من الإخوة الصحفيين التأكد مني شخصيا أو من إدارة أعمالي فيما يخص اي اخبار فنية او قبل نشرها. اشكركم واتمنى التوفيق لاستاذي عادل امام ولكل المشاركين بالعمل وايضًا للشركة المنتجة”.