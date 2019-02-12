نانسي عجرم تُعيد للحبّ معانيه في أجمل لوحة فنية

إيلي أبو نجم – بتجــــــرد: مع حلول عيد الحبّ، أهدت النجمة اللبنانية نانسي عجرم الجمهور عملها المصوّر الجديد لأغنية “الحبّ زي الوتر”.

لا يقل الكليب رومانسيةً عن الأغنية التي تحاكي أجمل مشاعر الحبّ وأصدقها، فتظهر به نانسي في إطار كلاسيكي برؤية إخراجية رائعة من توقيع ليلى كنعان.

تجسد نانسي عجرم بهذا العمل بساطة الحبّ وعمقه، فتعيد إليه معانيه الحقيقية وتنزع عنه الأقنعة المزيفة التي باتت دارجة في أيامنا. ووسط مناظر الطبيعة الخلّابة تعانق قدمي الحبيب التراب فيعبر الغابات ليصل إلى شاطئ حبيبته التي تعزف له أجمل الألحان تاركًا خلفه الوحدة وقسوتها.

أقل ما يقال عن هذا العمل أنه لوحة فنية لم يسبق أن شاهدنا لها مثيل في عالم الأعمال الغنائية المصوّرة، تنجح به نانسي عجرم مرّة أخرى في طرح فكرة استثنائية ليست إلّا صورة عن شخصيتها الحالمة والباحثة دائمًا عن كل جديد في عالم الإبداع.

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أغنية “الحب زي الوتر” هي من كلمات محمد رفاعي، ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد ابراهيم وحققت أكثر من ١١ مليون مشاهدة بنسخة الليركس فيديو عبر قناة نانسي الرسمية على موقع “يوتيوب”.

الجدير ذكره أن الأغنية تضمنها ألبوم نانسي الأخير “حاسة بيك” الذي حقق أعلى مبيعات الموسيقى في الوطن العربي لدى طرحه.

لمشاهدة فيديو كليب “الحب زي الوتر”: