نيكول سابا تُعلّق على أنباء استبدالها بفنانةٍ أخرى أمام عادل إمام في "فالنتينو"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نَفَت الفنانة اللبنانية نيكول سابا الأنباء التي تردّدت بشأن استبدالها بنجمة أخرى لتقف أمام الزعيم عادل إمام في مسلسله الجديد "فالنتينو".

وأكّدت سابا أن الأخبار المتداولة حول عدم التعاقد معها بسبب اشتراطها الاطّلاع على السيناريو كاملًا قبل التصوير، ليس لها أساس من الصحة، مشدّدةً على أن المسلسل لم يُعرض عليها من الأساس.

وأصدرت الفنانة اللبنانية بيانًا توضيحيًا، قالت فيه: "فوجئت بانتشار خبر فني على جميع المواقع العربية عن مسلسل الأستاذ الزعيم عادل إمام فالنتينو.. كما فوجئت اليوم أيضًا بانتشار خبر آخر عن استبدالي بممثلة أخرى (بسبب مطالبتي الاطلاع على سيناريو المسلسل كاملًا) لذا أحب أن أوضح أنه لم يُعرض ولم يتفاوض معي أحد من طاقم عمل المسلسل ولا من طرف شركة الإنتاج لا سابقًا ولا اليوم وكل ما نشر في الصحافة عن ترشيحي للعمل لم أسمع عنه سوى من الصحافة".

وتابعت نيكول في بيانها: "لذلك فأنا أعلن أنه لم يتم استبدالي من الأساس ولم يفاوضني أي طرف من أطراف الجهة الإنتاجية وبالتالي لم يعرض علي أساسًا أي ورق لكي أطلب الاطلاع عليه كاملًا!! خاصة أنه عندما يعرض علي عمل أمام الأستاذ عادل إمام فلن أطلب الاطلاع على سيناريو فهو أستاذي ومعلمي ومن فتح لي أبواب مصر العزيزة.. فأنا أدين له بالكثير".

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وأردفت: "لذلك أتمنى من الأخوة الصحفيين التأكد مني شخصيًا أو من إدارة أعمالي فيما يخص أي أخبار فنية قبل نشرها.. أشكركم وأتمنى كل التوفيق لأستاذي عادل إمام ولكل المشاركين بالعمل وأيضًا للشركة المنتجة".

وتداولت عددٌ من المواقع الإخبارية، أنباء تُفيد بتعاقد الممثلة المصرية وفاء صادق على بطولة مسلسل "فالنتينو"، وذلك بدلًا من سابا، بزعم أن نيكول لم يتم التعاقد معها بسبب اشتراطها الاطّلاع على السيناريو.

المسلسل من المقرّر عرضه في السباق الرمضاني المقبل ويشارك في بطولته كل من سامح حسين، طارق الإبياري، محمد كيلاني، هدى المفتي، رانيا محمود ياسين، سليمان عيد، بدرية طلبة، ومن كتابة أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.