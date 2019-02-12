إخلاءُ سبيل ميريهان حسين بعد أسبوعين من حبسها.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أخلَت السلطاتُ المصرية، مساء الثلاثاء، سبيل الفنانة ميريهان حسين إثر حكم قضائي نهائي في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"كمين الهرم"، بعد أسبوعين في سجن النساء بالقناطر الخيرية "أشهر سجن للنساء في مصر".

ووصلت الفنانة المصرية إلى قسم شرطة الهرم عبر سيارة الترحيلات بمرافقة سجينات أخريات، لإنهاء إجراءات إخلاء سبيلها، بعد أن غادرت سجن القناطر المخصص للنساء بمحافظة القليوبية، المجاورة للقاهرة، حيث تبيّن عدم طلبها أو إدراج اسمها على ذمة قضايا أخرى.

وحاولت الفنانة إخفاء وجهها أثناء النزول من سيارة الترحيلات، خوفًا من تصويرها، مرتديةً ملابسها الشتوية العادية.

كما أخلت السلطات الأمنية سبيل ضابطي الشرطة المتهمين فى نفس الواقعة من محبسهم بمعسكر قوات الأمن بطريق الإسكندرية الصحراوي، بعد تنفيذ عقوبة الحبس أسبوعين بذات القضية.

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وكانت محكمة جنح الهرم، قد قضت في منتصف يناير الماضي بحبس الفنانة ميريهان حسين عامين ونصف العام وكفالة 30 ألف جنيه، كما قضت بحبس ضابطي الواقعة 3 أشهر، وغرامة 20 ألف جنيه وكفالة مالية 10 آلاف جنيه لكل منهما، واستأنف طرفا الخصومة على الحكم، وتمّ تخفيفه من قبل محكمة جنح مستأنف الهرم لأسبوعين لكل منهم.

وكانت النيابة العامة أحالت الفنانة المصرية للمحاكمة بتهمة القيادة تحت تأثير المسكرات، كما أحالت ضابطي قسم الهرم بتهمة التعدي على الفنانة ميرهان حسين وسبّها وقذفها أثناء مشادة بينهما في الطريق، فيما عرف إعلاميًا بـ"كمين الهرم".