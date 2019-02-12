هكذا عايدَ جاستين ثيروكس وبراد بيت زوجتهما السابقة "جينيفر آنستون" بميلادها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعكس الكثيرات من النّجمات الهوليووديات، تحظى المُمثّلة العالمية "جينيفر آنستون"، بعلاقةٍ طيّبة تجمعها بزوجيها السّابقيْن، براد بيت وجاستين ثيروكس.

وفي احتفال ميلادها الـ 50 الذي ضجّ بألمع أسماء نجوم هوليوود، كان طليق آنستون "براد بيت" ضمن الحضور الذين تواجدوا في عيد الميلاد، حيث تمكّنت عدسات الباباراتزي من التقاط صورته وهو يترجّل من سيارته.

لم يتمكّن طليق جينيفر الثّاني "جاستين ثيروكس" من التّواجد في حفل ميلادها في لوس أنجلوس، وذلك لأنّه يقطن في الشّرق الأمريكي في ولاية نيويورك، لكنّه لم ينسَ مُعايدة بطلة FRIENDS في هذه المُناسبة المُميّزة.

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نشر ثيروكس صورةً لجينيفر عبر حسابه على "إنستغرام" بالأبيض والأسود، ظهرت فيها وهي تمسك بتمثال قرني الثور، ومعالم الجدّية ترتسم على وجهها، كما كشفت عن عضلات ذراعيها الرّشيقتان التي حصلت عليها من التمارين الرّياضية التي تُداوم على مُمارستها.

وفي تعليقه على الصّورة، كتب جاستين: "عيد ميلاد سعيد لهذه المرأة القوية، فهي مُحبّة وقوية بشكلٍ عنيف.. ومُضحكة بشكلٍ أعنف".