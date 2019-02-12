ناهد السباعي تعود لبطولة التلفزيون مع حسن الرداد

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تخوض الفنانة ناهد السباعي تجربة الدراما الرمضانية بعد غياب من خلال مسلسلها الجديد "ابن الـ13" الذي حيث ينتمي للدراما الاجتماعية الكوميدية. حيث ستقوم بالبطولة النسائية في العمل الجديد أمام الفنان حسن الرداد.
وأبدت موافقتها على العمل الذي ينطلق تصويره اليوم بشكلٍ مكثّف بمشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين منهم كوكي، هيدي كرم، شيماء سيف وبيومي فؤاد. علماً أن تصويره سيستمر حتى الأسبوع الأخير من شهر رمضان المقبل.
يشار إلى أنها تنتظر في الوقت الحالي موعد طرح فيلمها الجديد "جريمة الإيموبليا" المقرر يوم 20 فبراير الجاري في صالات السينما بمصر والوطن العربي.
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