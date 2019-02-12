شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية جديدة لأريانا جراندى تكشف علاقتها بخطيبها وحبيبها المتوفى..اعرف تفاصيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجرت المطربة العالمية أريانا جراندى مفاجأة لكل متابعينها ومحبيها بأن أغنيتها الجديدة والتى تدعى Ghostin’ تحكى العديد من الأسرار حول قصة حبها مع المطرب الشاب المتوفى ماك ميلر وخطيبها مقدم البرامج الشهير بيتى دافيدسون.

حملت الأغنية كلمات اعتذار لخطيبها السابق بيتى دافيدسون حيث إنها كانت السبب وراء هذا الانفصال كما اعترفت فى كلمات أغنيتها، وقالت إنها لم تستطع إخفاء حبها الشديد لحبيبها المتوفى وكان دوماً ظاهرة أمام خطيبها بيتى دافيدسون مما تسبب فى جراح لخطيبها.

وأضافت أنها كانت تراود خطيبها بشبح المطرب ماك ميلر الذى لم يعد متواجداً فى عالمنا ولم تستطع الكف عن البكاء الأمر الذى لم يقبله بيتى دافيدسون على الإطلاق ومن هنا جاءت اسم الأغنية "Ghostin’" حيث أن كلمة Ghost تعنى "شبح".

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ارتبط اسم النجمة العالمية إريانا جراند بتقديم الأعمال التي تحصد النجاحات و من بين اعمالها التى مازالت عالقة في اذهان محبيها ومعجبيها ، و هو كليب " Side To Side " مع نجمة الراب الشهيرة نيكي ميناج و التي تتمتع بشعبية جارفة بشتي انحاء العالم ، فبالرغم من إطلاق الكليب عام 2016 إلا انه مازال يحصد المزيد من النجاحات .

وصلت نسبة مشاهدة كليب " Side To Side " لاريانا جراند و نيكي ميناج علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب " لأكثر من 1.5 مليار مشاهدة ، و هو نجاح جديد تحققه النجمتين معا بكليبهما.