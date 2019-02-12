شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أغنية "الحب زى الوتر" لنانسى عجرم الآن على اليوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت المطربة نانسى عجرم فيديو كليب أغنيتها "الحب زى الوتر" وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع نشر الفيديوهات "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية "الحب زى الوتر، تعزف عليه ألحان، وتلف بيه العالم، من غير ما تروح مكان، وتشوف معاه العجب، تسمع أصول الطرب، من قلب حب وطب وداب وغناه فى كل مكان" ، وهو الكليب الذي حقق 90 ألف مشاهدة على اليوتيوب خلال ساعتين فقط من نشره.

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أغنية "الحب زى الوتر" طرحتها الفنانة نانسى عجرم، فى مارس 2017، ضمن ألبومها "حاسة بيك"، قبل أن تقرر تحويلها لفيديو كليب، والأغنية باللهجة المصرى وهى من كلمات: محمد رفاعى، وألحان، وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.