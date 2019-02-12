فيديو.. شوف بنفسك 4 أطباق مكرونة عملت إيه فى شاكيرا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرف النجمة العالمية شاكيرا بأنها واحدة من أكثر النجوم حفاظا على رشاقتها بشتى الطرق، وذلك لتستمر واحدة من أجمل نساء العالم . نشرت شاكيرا على صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير "انستجرام" مقطع فيديو قصير خلال قيامها بعمل بعض التمرينات الرياضية لكي تحرق السعرات الحرارية الزائدة . Advertisements علقت شاكيرا البالغة من العمر ( 42 عام ) علي الفيديو فكتبت :" في محاولة لحرق 4 أطباق مكرونة تناولتها الليلة الماضية ، و هو ما يظهر حرصها الشديد على الحفاظ علي وزنها المثالي.

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