مدحت العدل يهاجم عضو إدارة "الأهلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الكاتب والسيناريست مدحت العدل، عبر حسابه الشخصي بـ"تويتر"، تغريدة علق بها على تصريح لخالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي، بأن "أقرب منافس للأهلي يملك 12 بطولة". وكتب العدل في تغريدته: "١٢ دوري بالمجهود وبالشرف يا أستاذ مرتجي وليس بعبده البقال كما قال عادل هيكل أو مؤسسة الأهرام للإعلانات ولجنة الحكام موظفين بها ورئيسها حسن حمدي هو رئيس الأهلي كما قال مصطفى يونس..وللمرة الألف بطولة بشرف خير من ١٠٠ بلا شرف". يُذكر أن أزمة يشهدها اتحاد كرة القدم حاليًا بسبب جدول المبارايات المؤجلة لأندية الدوري.

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