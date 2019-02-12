محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال الجيوشي:
وصل الفنان أحمد سعد، وزوجته الفنانة سمية الخشاب، اليوم الثلاثاء، مطار أربيل في العراق، استعدادًا لإحياء حفل عيد الحب.
نشر سعد، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، مجموعة صور يظهر فيها استقبالهما بالمطار. وعلق: "ما شاء الله، استقبال حافل في مطار أربيل بالعراق".
ومن المقرر للفنان أحمد سعد أن يحيي حفلًا غنائيًا يوم 14 فبراير.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد سعد وسمية الخشاب في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.