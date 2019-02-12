السبكي يكشف 10 صور من كواليس "حملة فرعون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

نشر المنتج محمد السبكي صور جديدة من كواليس تصوير، فيلمه "حملة فرعون" الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد، عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر في الصور عمرو سعد وروبي ومحمود عبد المغني، أثناء تصوير أحد المشاهد

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وكتب السبكي:" من كواليس حملة فرعون"".

فيلم "حملة فرعون" تدور أحداثه في إطار تشويقي حول الشاب "يحيى" الشهير بفرعون، والذي يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر، ويضطر إلى التوجه إلى سوريا لتحرير حبيبته.

الفيلم بطولة عمرو سعد، روبي، محمود عبدالمغني، حمدي الميرغني، محمد لطفي، أحمد التهامي، وإنتاج محمد السبكي.