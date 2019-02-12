لأول مرة .. هبة طوجي تقدم أغنيات سيد درويش على مسرح الماركية

هبة طوجي

وصلت المطربة اللبنانية هبة طوجي، صباح اليوم الثلاثاء، بصحبة الموسيقار أسامة الرحباني المشرف على أعمالها وذلك استعدادا لحفلها مساء الجمعة على مسرح

الماركيه بالتجمع الخامس.

ومن المقرر أن تقدم أغنيات لسيد درويش وأغنيات من الفلكلور المصري بشكل موسيقي

جديد، للموسيقار أسامة الرحباني، مشيرة إلى أن مسرح الماركيه يضاهي المسارح العالمية ويقف على خشبته كل النجوم الكبار، وقالت: "أنا متحمسة لتقديم حفل متميز الجمعة القادمة".