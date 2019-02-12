شاهد.. عمرو دياب يروج لحفل عيد الحب

كتب - أحمد عمرو:

روج النجم عمرو دياب لحفله المقبل، والمقرر إحياؤه يوم الجمعة الموافق 22 فبراير من الشهر الجاري، بجامعة مصر، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل

الاجتماعي "فيس بوك"، كما يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء، بأسعار تذاكر 400 جنيه، و750 جنيها،و1000 جنيه.

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يذكر أن الهضبة عمرو دياب طرح مؤخرا ألبومه "كل حياتي"، و يضم الألبوم 13 أغنية أبرزها "اتعلموا"، "يا ساحر"، "ده لو اتساب"، "أنت مغرور"، كما يستعد لطرح ألبوم جديد لصيف 2019 المقبل.