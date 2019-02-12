"الناصر صلاح الدين" و"الآنسة حنفي".. أعمال صنعت نجومية عمر الحريري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تميز النجم الكبير عمر الحريري، خلال مشواره الفني بعدد من الأعمال التي جعلته من أشهر الفنانين في عصره، إذ قدم خلال مشواره الفني أنماطًا متنوعة، واستطاع ألا يحصر نفسه في لون معين.

وقدم خلال مسيرته الفنية أعمالًا تاريخية، دينية، كوميدية، وغيرها، وبرع في تجسيد هذه الأعمال، على الرغم من إنه لم يقدم دور بطولة مطلقة خلال مشواره الفني:

ومن أبرز الأعمال التي صنعت نجومية الراجل عمر الحريري:

الآنسة حنفي

قدم الفنان عمر الحريري ضمن أحداث فيلم "الآنسة حنفي"، شخصية دكتور حسن، الذي يقع في غرام جارته "نواعم"، وتدور الأحداث في إطار من الكوميديا حتى يتزوجا في نهاية العمل، والفيلم بطولة إسماعيل ياسين، عبدالفتاح القصري، زينات صدقي، ماجدة، ومن إخراج فطين عبدالوهاب.

سكر هانم

فيلم "سكر هانم"، من أشهر الأفلام الكوميدية، وجسد فيه الحريري شخصية "فريد أبو وردة"، ابن شقيق "فتافيت السكر"، ويقع وصديقه في غرام جارتيهما، مستغلين عودة عمة "فريد" لحضور الفتيات لمنزلهما، إلا إن عدم حضور "سكر هانم"، يحول دون تنفيذ الخطة، فيقرران تغييرها في شكل كوميدي، والفيلم بطولة كمال الشناوي، عبدالمنعم إبراهيم، سامية جمال.

عمر بن عبدالعزيز

مسلسل "عمر بن عبدالعزيز"، من أهم الأعمال الدينية التي عرضها التليفزيون المصري، وجسد الفنان الراحل ضمن أحداث المسلسل شخصية "عبدالملك بن مروان" الخليفة الأموي، والمسلسل بطولة نور الشريف، عبدالرحمن أبو زهرة.

الواد سيد الشغال

حققت مسرحية "الواد سيد الشغال"، نجاحا كبيرا وقت عرضها، حتى أنها استمرت لأكثر من 8 سنوات، وعرضت في عدد من البلدان العربية، وهي من بطولة عادل إمام، رجاء الجداوي، مصطفى متولي.

الوسادة الخالية

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شارك الفنان عمر الحريري في بطولة فيلم "الوسادة الخالية"، حيث جسد شخصية دكتور فؤاد، الذي يتزوج "سميحة"، بعد قصة حب ربطتها بـ"صلاح"، وبعد الزواج تهتم بزوجها وتنسى حبها لصلاح، والفيلم بطولة عبدالحليم حافظ، أحمد رمزي، عبدالمنعم إبراهيم، زهرة العلا.

شاهد ماشفش حاجة

جسد عمر الحريري ضمن أحداث مسرحية "شاهد ماشفش حاجة"، شخصية المقدم أحمد عبدالسلام، الذي يلقي القبض على "سرحان"، بعد مقتل جارته وهو شاهد على الجريمة، والمسرحية بطولة عادل إمام، سعيد طرابيك، نظيم شعراوي.

الناصر صلاح الدين

دخل الفيلم ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، ويحكي انتصار القائد صلاح الدين الأيوبي، على جيوش الصليبين، التي جاءت لاحتلال أورشليم العربية، وجسد من خلاله شخصية ملك فرنسا "فيليب أغسطس".

والفيلم بطولة أحمد مظهر، صلاح ذو الفقار، نادية لطفي، محمود المليجي، زكي طليمات، ليلى فوزي، ليلى طاهر، حمدي غيث، توفيق الدقن، ومن إخراج يوسف شاهين.

غصن الزيتون

قدم الفنان عمر الحريري ضمن أحداث فيلم "غصن الزيتون"، شخصية مدرس يشك صديقه أنه على علاقة بزوجته، إلى أن يثبت له براءته، والفيلم بطولة أحمد مظهر، سعاد حسني، عبدالمنعم إبراهيم.

نهر الحب

من أشهر الأفلام الرومانسية في تاريخ السينما المصرية، وفيه جسد شخصية شقيق "نوال"، التي تعاني من قسوة معاملة زوجها، والفيلم بطولة عمر الشريف، فاتن حمامة، زكي رستم، زهرة العلا.

السبع بنات

عرض الفيلم عام 1961، وشارك في بطولته كوكبة من النجوم، أبرزهم نادية لطفي، حسين رياض، سعاد حسني، أحمد رمزي، زيزي البدراوي، عبدالسلام النابلسي.