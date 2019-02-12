أوبرا وينفري تستضيف نادين لبكي على الغداء

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 فبراير 2019 06:17 مساءً - نشرت الإعلامية الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري Oprah Winfrey عبر صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي انستقرام، صورة تجمعها بالمخرجة اللبنانية نادين لبكي وزوجها خالد مزنر.

وأرفقت أوبرا الصورة بتعليق كتبت فيه : "انظروا من جاء لزيارتي، إنّها المخرجة الرائعة نادين لبكي وزوجها المنتج خالد مزنّر، أحبّ فيلمهما كفرناحوم كثيرًا، وإذا سنحت لكم الفرصة لا تفوّتوه".

أوبرا وينفري تغرّد عن فيلم كفرناحوم... ونادين لبكي تشكرها



وكانت أوبرا وينفري قد غردت الشهر المنصرم ببعض كلمات أشبه بجائزة عالمية، عبّرت من خلالها عن إعجابها بفيلم "كفرناحوم" للبنانية نادين لبكي.

وقد أرفقت وينفري التغريدة بصورة للشاشة التي تشاهد عبرها الفيلم، وتُظهر البطل زين (زين الرافعي) وهو يُطعم الطفل يوناس، ابن العاملة الأثيوبية تيغيس في الفيلم.

وجاء في التغريدة :هذان الشخصان مقنعان جدًّا على الشاشة، ويستحقان وقتكم. قصة صبي صغير يقاضي والديه لأنّهما أنجباه ولا يستطيعان الاعتناء به، تجعلنا نفكّر في كلّ الأطفال التي تشكلّ هذه الحكاية واقعهم اليومي. أحسنتم يا فريق #كفرناحوم".

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وفي المقابل، أقدمت مخرجة الفيلم نادين لبكي على إعادة نشر تغريدة أوبرا، مع إضافة تعليق كتبت فيه: " شكرًا أوبرا على كل ما تقومين به! هذا يعني لي الكثير.

يشار إلى أنّ فيلم كفرناحوم حاز على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان "كان" السينمائي الدولي، كما رُشّح لجائزة "أفضل فيلم أجنبي" في حفل الـ"غولدن غلوب".

كما رُشّح فيلم كفرناحوم لجائزة أفضل فيلم أجنبي في حفل الـ«بافتا» 2019، إضافة إلى ترشيحه عن الفئة نفسها في أهم حفل جوائز عالمي وهو الأوسكار.

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