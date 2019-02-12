الجمعة.. مسرح الهوسابير يستضيف "جزيرة القُرع"

كتبت - إيمان العوضي :

يستعد أبطال مسرحية "جزيرة القُرع"، لتقديم عرضهم الكوميدي الساخر، على خشبة مسرح الهوسابير، وذلك مساء يوم الجمعة الموافق 15 فبراير.



يشار إلى أن العرض يدور في إطار هزلي ساخر ويتناول فكرة الهروب من الواقع الى عالم مواز، ووصوله لحالة

من فقدان الإحساس والشعور، وتراجع القيم، ومحاولة استعادة الحياة والمعاني الإنسانية مجددًا.

يذكر أن مسرحية "جزيرة القُرع" بطولة مصطفي حزين، إنجي جلال، محمد مديح، محمد عبد التواب، ساندرا ماجد، مها

ممدوح، فاطمه كمال، هاني رزق، أمجد إيهاب، احمد ابو الحسن، دينا مدحت، محمد يوسف، عبد الرحمن سامح، مفدي مجدي، دعاء الزيدي، أحمد يسري، هيثم علي، تأليف عبد الفتاح البلتاجي، مكياج اسلام عباس، ملابس إنجي جلال، ديكور علي حسن، أشعار عمرو قطامش، ألحان أحمد المليجي، غناء إنجي جلال، وإخراج حسام التاجي.