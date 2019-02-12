الجمعة.. مسرح الهوسابير يستضيف "جزيرة القُرع"

يستعد أبطال مسرحية "جزيرة القُرع"، لتقديم عرضهم الكوميدي الساخر، على خشبة مسرح الهوسابير، وذلك مساء يوم الجمعة الموافق 15 فبراير.
من فقدان الإحساس والشعور، وتراجع القيم، ومحاولة استعادة الحياة والمعاني الإنسانية مجددًا.
يشار إلى أن العرض يدور في إطار هزلي ساخر ويتناول فكرة الهروب من الواقع الى عالم مواز، ووصوله لحالة
يذكر أن مسرحية "جزيرة القُرع" بطولة مصطفي حزين، إنجي جلال، محمد مديح، محمد عبد التواب، ساندرا ماجد، مها
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