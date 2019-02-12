الليلة.. ميوجن باند يحيي حفلًا غنائيًّا بساقية الصاوي

- 1/2
- 2/2
ميوجن باندكتبت - إيمان العوضي :
تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوي الليلة فريق "ميوجن" لإحياء حفل غنائى بقيادة الفنان محمد إبراهيم في قاعة الحكمة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.
من المقرر أن يقدم محمد إبراهيم برفقة أعضاء الفريق باقة متنوعة منأجمل أغانيهم التي يحبها الجمهور وتشعلهم حماسًا منها "نفس عاجز، زعبوط، بورتريه، وغيرها"، بالإضافة لمجموعة من الأغنيات التي سيؤديها بشكل جديد ومعاصر.
يذكر أن الفنان محمد إبراهيم
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. ميوجن باند يحيي حفلًا غنائيًّا بساقية الصاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.