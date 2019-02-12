الليلة.. ميوجن باند يحيي حفلًا غنائيًّا بساقية الصاوي

ميوجن باند

كتبت - إيمان العوضي :

تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوي الليلة فريق "ميوجن" لإحياء حفل غنائى بقيادة الفنان محمد إبراهيم في قاعة الحكمة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

من المقرر أن يقدم محمد إبراهيم برفقة أعضاء الفريق باقة متنوعة من

أجمل أغانيهم التي يحبها الجمهور وتشعلهم حماسًا منها "نفس عاجز، زعبوط، بورتريه، وغيرها"، بالإضافة لمجموعة من الأغنيات التي سيؤديها بشكل جديد ومعاصر.

يذكر أن الفنان محمد إبراهيم

قدم العديد من الحفلات الموسيقية التي يعتمد فيها علي المزج بين الموسيقى وأنواع مختلفة من الفنون مثل عرائس الماريونت والبانتو مايم والفن التشكيلى والشعر والمونولوج والأداءات الحركية والتمثيل وغيرها من الفنون، حيث يقدم موسيقى عصرية بطابع شرقى يخاطب الثقافة الحديثة ويتناسب مع أفكار الجمهور واحتياجاته.