في عيدها الـ50 أسرار عن جينيفير أنستون... عانت من هذا المرض ووالدتها طلّقتها من براد بيت

في مثل هذا اليوم ولدت الممثلة جينيفير انيستون، واليوم لا تزال في سنواتها الـ50 مفعمة بالشباب والجمال والحيوية.

فمن هي جينيفير أنيستون وما هي أهم المحطات التي مرّت بها وجعلت منها أشهر نجوم هوليوود؟

-هي جينيفر جوانا أنيستون ولدت في 11 فبراير 1969 في منزل فني. والدها الممثل اليوناني الأصل جون أنيستون ووالدتها الممثلة الإيطالية الأصل نانسي داو.

- اكتسبت جينيفر شهرة عالمية عقب لعبها لدور رايتشل غرين في مسلسل "فريندز" الذي عرض من 1994 إلى 2004.

-لعبت أنيستون دور الأنثى الفاتنة في عدد من الأفلام الكوميدية والرومانسية.

-شاركت عام 2008 في تأسيس شركة إنتاج صدى الأفلام.

-في عام 2012 تم تكريم أنيستون في ممشى المشاهير في هوليوود وذلك اعترافا بكل ما قدمته لمجال التمثيل والسينما بشكل عام.

Advertisements

- تُعد أنيستون اليوم واحدة من الممثلات الأعلى أجرا في هوليوود، واعتباراً من عام 2017 تُقدر صافي أرباح جينيفر بأكثر من 200 مليون دولار أمريكي.

-أدرجت في وقت سابق في قائمة العديد من المجلات كإحدى أجمل النساء في العالم.

-تزوجت بالممثل براد بيت بعد قصة حب دامت عامين، في 29 يوليو 2000 في حفل زفاف فخم في ماليبو وبقي الثنائي معاً لمدة 5 سنوات قبل أن ينفصلا عام 2005.

- كشفت أنيستون أن طلاقها تسببت فيه والدتها نانسي بالإضافة إلى بعض الأشخاص الذين انفصلت عنهم منذ ما يقرب من عقد من الزمان. وأكدت أنيستون أنها لم تندم على زواجها من براد.

-تُمارس أنيستون رياضتي اليوغا والكاراتيه وما يُعرف برياضة التأمل التجاوزي.

-عانت في سنين مراهقتها من إصابتها بعسر القراءة الذي أثر على حياتها التعليمية.

-تزوجت عام 2015 بالممثل جاستن ثيرو لكنهما انفصلا مطلع شباط/فبراير 2018.