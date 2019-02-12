تكلفة ولادة ميغان ماركل لطفلها الأول

تشغل دوقة ساسيكس ميغان ماركل اهتمام الصحافة العالمية، التي اعتبرتها بأنها خطفت الأضواء من دوقة كامبردج كيت ميدلتون في أشياء كثيرة، وتصاعد الاهتمام بها بعد إعلان خبر حملها، وقرب ولادتها طفلها الأول من الأمير هاري.

ووصل الاهتمام بدوقة ساسيكس إلى الكشف بالأرقام عن تكلفة ولادتها الأولى لطفلها الملكي.

تحذير من المستشفى لموظفيها

أفادت صحيفة «إنسايدر» الأمريكية مساء اليوم، الجمعة، بأن جناح الولادة في مستشفى «سانت ماري»، غربي لندن، قد طلب من موظفيه تجنب أخذ عطلة في شهر نيسان/ أبريل المقبل، ما يثير الأقاويل بأن الطفل الأول للأمير هاري ودوقة ساسيكس، ميغان ماركل، سيولد فيه، وهي المستشفى نفسها حيث أنجبت سلفتها كيت ميدلتون أطفالها الثلاث، كما ولد فيه الأمير هاري وشقيقه الأكبر وليام أيضاً الذي كان أول طفل ملكي يولد في مستشفى عام، حيث كان يولد الأمراء قبل ذلك بسرية في القصر الملكي، وأولاد الأمير ويليام وكيت ميدلتون الثلاث.

ميغان تحذو حذو كيت

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن تعليمات المستشفى تشير إلى أن ماركل ستحذو حذو كيت ميدلتون، وإلى الآن لم يتم الإعلان عن جنس المولود، على الرغم من تقدّم الأخيرة في حملها للشهر السادس ونصف الشهر حالياً.

تكلفة الجناح

وأشارت الصحيفة إلى أن سعر جناح «ليندو» في هذا المستشفى الذي ستلد فيه الدوقة طفلها الأوّل والمكوّن من غرفتين، يبدأ بتكلفة 7500 جنيه إسترليني في الليلة الواحدة (ما يقارب 9 آلاف و880 دولاراً أمريكياً)، وأي ليلة إضافية تبلغ تكلفتها 1175 جنيهاً إسترلينياً.

ويشترط الجناح الفاخر هذا الذي يتضمن غرفتين واسعتين، إحداهما صالة فاخرة لاستقبال المهنئين، إيداع مبلغ 7075 جنيهاً إسترلينياً للولادة الطبيعية، أو 9785 جنيهاً إسترلينياً للقيصرية.

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زيارة الأميرة ديانا لجناح ليندو الأخيرة

وزارت الأميرة ديانا التي كانت تكنّ تقديراً خاصاً لمستشفى سانت ماري وجناح ليندو الذي أنجبت فيه ولديها الوحيدين الأميرين وليام وهاري في شهر أبريل- نيسان عام 1997 قبل وفاتها بأربعة أشهر بحادث سيارة في باريس.

ووصفته بأنه المكان الأكثر أماناً وراحة ورفاهية للولادة عبر موقعها الخاص في الإنترنت، وقالت: من منطلق تجربتي الشخصية، مستشفى سانت ماري يقدم مستوى عالمياً في مجال رعاية الأم والطفل، وخدمته الشخصية تطمئن أي عائلة تريد إنجاب أطفالها فيه، وخبرت فيه أكثر تجارب حياتي عاطفة وإثارة خلال إنجابي أطفالي فيه.

ووصفت خدماته بخدمات فئة خمسة نجوم كالفنادق الفاخرة تماماً. والعالم يترقب باهتمام وشغف يوم ولادة ميغان ماركل السعيد في بريطانيا وأمريكا معاً.