أشرف عبد الباقي يكشف عن تفاصيل تعاقده مع هيئة الترفيه السعودية

كشف الفنان أشرف عبد الباقي عن تفاصيل جلسة الفنانين مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، والتي عقدت منذ أيام؛ لمناقشة سبل التعاون بين الفنانين في مصر والسعودية.

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وقال عبد الباقي: «وقعت على عرض عدد من عروض مسرح مصر في السعودية، بالإضافة إلى عرض مسرحية «جريما في المعادي.. مسرحية كلها غلط»، وذلك بخلاف الفرقة السعودية التي أشرف عليها، والتي تقدم في الفترة الحالية ما يقرب من 10 عروض مسرحية».

وأضاف: «أرى أن هذا التعاون مثمر للغاية خاصة أن السعودية تشهد فى الفترة الأخيرة حالة من الانفتاح الفني، وأتمنى أن يضفي حالة من التطوير في صناعة الفن بشكل عام».