إليسا تسافر إلى بروكسل لإجراء عملية جراحية عاجلة.. هل حالتها الصحية خطيرة؟

غادرت النجمة اللبنانية إليسا مدينة دبي واتجهت إلي العاصة البلجيكية بروكسل، وذلك لإجراء جراحة دقيقة في يدها اليسرى، بسبب النتائج التي ترتبت على العلاج من السرطان.

وأعلنت النجمة اللبنانية عن سفرها من خلال تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، وغردت قائلة: «أحزم حقائبي متجهة إلى بروكسل».

وكانت إليسا قد أعلنت منذ فترة قريبة، أنها ستسافر إلى بروكسل لإجراء جراحة في يدها بسبب تراكم المياه في جسمها وتورمها دائماً نتيجة تلقيها العلاج الخاص بالسرطان، وتفاعل عدد كبير من جمهور إليسا مع تغريدتها، وتمنوا لها السلامة والعودة لحياتها الطبيعية بعد إجراء الجراحة.

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ويترتب علي هذه العمليلة الجراحية غياب النجمة إليسا عن حفلات عيد الحب بسبب إجراء الجراحه في هذا التوقيت، وبعدها ستقضي فترة نقاهة وتعافي واستقرار حالتها الصحية.

يشار إلى أن إليسا أحيت مؤخراً حفلاً بالقرية العالمية بمدينة دبي، والتقت بجمهورها ومحبيها بعد مرور أكثر من عام على إحياء حفلها الغنائي الذي تعرضت خلاله لوعكة صحية وفقدت وعيها، وأعلنت فيما بعد أن هذا كان بسبب مرضها بالسرطان.

وكانت إليسا قد أعلنت من خلال أغنية إلى كل اللي بيحبوني، عن إصابتها بمرض السرطان وتلقيها العلاج أيضاً من هذا المرض.