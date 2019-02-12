روتانا تطرح ياريتك فاهمني لأنغام

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أولى أغاني ألبوم النجمة الكبيرة أنغام «ياريتك فاهمني»، وذلك بعد فترة ليست بالقصيرة للتحضير لهذا الألبوم.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر موقع الصور والفيديو إنستجرام الملصق الدعائي للأغنية وعلقوا عليها وقالوا «أول أغاني ألبوم النجمة أنغام على تطبيق DEEZER ياريتك فاهمني»، وتفاعل الكثيرون من محبي أنغام الذين أكدوا على انتظارهم الشديد للألبوم منذ بداية العام الجديد.

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يشار إلى أن ألبوم أنغام سيضم 14 أغنية وستتعاون من خلاله مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم «تامر عاشور، محمد القاياتي، أمير طعيمة، عصام حسني، نادر عبد الله، جمال الخوالي، أحمد المالكي، مدين، محمد عبية، مصطفى العسال، صابر كمال، إيهاب عبد الواحد، أحمد زعيم، محمد حمزة، خالد عز، أحمد إبراهيم، وليد فايد، كريم أسامة، محمد العشي».

وكانت أنغام فقدت شقيقتها غنوة منذ عدة أشهر بعد حادث سيارة، وحرص عدد كبير من نجوم الغناء والطرب بالوطن العربي على تقديم واجب العزاء لأنغام ولوالدها الموسيقار الكبير محمد علي سليمان في وفاة ابنته، التي كانت تشق مسيرتها الفنية على الخطين الدرامي والغنائي، حيث كانت تجمع بين الكثير من المواهب الفنية.