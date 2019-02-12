لطفي لبيب: لم أعد قادراً على التمثيل وحالتي الصحية ستجبرني على الاعتزال

كشف الممثل لطفي لبيب عن أن حالته الصحية أصبحت تحول بينه وبين استكمال مسيرته الفنية.

قال لبيب: «أصبت مؤخراً بأزمة صحية تسببت في ابتعادي عن التمثيل، ولم أعد قارداً على الوقوف أمام الكاميرا؛ لأن صحتي لم تعد تتحمل ذلك».

وتابع: «لهذا السبب، اتخذت قراراً سأنفذه بعد الانتهاء من التزاماتي الفنية، ومنها: فيلم (بورصة مصر)، و(براءة ريا وسكينة)، وأتمنى أن أتمكن من تنفيذ هذا القرار؛ خاصة وأن الفن حياتي، ورغم حبي الشديد للفن؛ فصحتي لم تعد تساعدني على مواصلة التصوير لساعات طويلة مثلما كنت أفعل قبل ذلك».

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يذكر أن إدارة مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، برئاسة المخرج مجدي أحمد علي، أعلنت عن تكريم لطفي لبيب على مشواره الفني، وذلك خلال الدورة الثالثة التي ستنعقد في الفترة من 2 إلى 8 مارس المقبل.

وأعرب لطفي لبيب عن سعادته بتكريمه في مهرجان شرم الشيخ؛ مؤكداً أن هذا التكريم ساهم بشكل كبير في رفع روحه المعنوية؛ لأنه جاء تقديراً لمشواره الفني الذي اجتهد فيه ليقدم تاريخاً كبيراً يتشرف به.

وأضاف، أن تكريمه جاء في موعده حتى يكون دافعاً للأمام؛ موضحاً أنه قرر الحضور بصحبة أفراد عائلته الذين كانوا أحد أهم عناصر نجاحه.