هذا هو الموعد النهائي لعرض أولى مسرحيات شريهان

أكد الموزع الموسيقي فهد الذي يشارك في تنفيذ المشروع المسرحي الكبير الذي ستعود من خلاله النجمة الكبيرة شريهان لخشبة المسرح بعد غياب عن الساحة الفنية طوال السنوات الماضية، أنه انتهى من إعداد أول عرض مسرحي لشريهان وهو يحمل اسم «كوكو شانيل»، وهو الآن في المرحلة النهائية قبل عرضه للجمهور في صيف 2019. وبالتحديد بعد عيد الفطر المبارك.

وأوضح فهد أن العرض المسرحي سيطرح للجمهور على شاشات بعض الفضائيات التي تم الاتفاق معها مؤخراً لانفرادهم بعرض أعماله شريهان المسرحية.

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يشار إلى أن مسرحية كوكو شانيل من كتابة مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري، وسيشرف على الإعداد الموسيقي الموزع فهد، كما كتب جميع أغاني العرض الشاعر مدحت العدل ولحنها إيهاب عبد الواحد.

ومن المفترض أن تقدم شريهان بجانب كوكو شانيل عدداً من العروض المسرحية الأخرى منها مارلين مونرو وشجرة الدر، وسيتولى عدد من الكتاب من بينهم أيمن بهجت قمر كتابة هذه العروض.

على ناحية أخرى قد أعلنت هيئة الترفيه السعودي عن تقديم النجمة العائدة شريهان لـ6 عروض مسرحية مخصصة للعائلات؛ لتعود من خلالها للوقوف أمام الجمهور على خشبة المسرح بعد ما يقرب من 30 عاماً من الغياب.